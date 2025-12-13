পঞ্চগড়ে জমি নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১৬

পঞ্চগড়ে জমি নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১৬
পঞ্চগড়ে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৬ জন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের উদ্ধার করে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলা সদরের অমরখানা ইউনিয়নের ঠুটাপাখুরি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। দুই পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানায় পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ঠুটাপাখুরি এলাকার প্রায় ১৪ একর জমি নিয়ে এক বছরের বেশি সময় ধরে স্থানীয় আব্দুল আজিজ এবং নাসির উদ্দিনের মধ্যে মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। বিরোধীয় জমিতে শনিবার সকালে নাসির উদ্দিন পক্ষ পরিবারের লোকজন নিয়ে হাল দিতে চেষ্টা করলে আব্দুল আজিজ পক্ষের লোকজনও জমিতে আসেন এবং বাধা দেন। দুই পক্ষের বাগবিতণ্ডা এক পর্যায়ে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় দেশীয় অস্ত্র এবং লাঠিসোঁটা নিয়ে এক পক্ষ অন্য পক্ষের ওপর হামলা চালায়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১৬ জন আহত হয়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম বলেন, অমরখানা ইউনিয়নে জমি জমা নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় ৯৯৯ জরুরি সেবায় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতরা পঞ্চগড় ও রংপুরে চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জেনেছি। দুই পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সফিকুল আলম/আরএইচ/জেআইএম