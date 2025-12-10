৫০ ফুট গভীর নলকূপে আটকা
শিশুটি জীবিত আছে বলে ধারণা, ভেকু দিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা
রাজশাহীর তানোরে গভীর নলকূপের প্রায় ৫০ ফুট গভীরে পড়ে যাওয়া দুই বছর বয়সী শিশুটিকে এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ভেকু মেশিন দিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায় ভেকু আসার পর উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। এর আগে দুপুর ১টার দিকে উপজেলার কোয়েলহাট গ্রামে মায়ের সঙ্গে খেলতে এসে গভীর নলকূপের খোলা মুখ দিয়ে নিচে পড়ে যায় শিশুটি।
শিশুটির নাম মো. স্বাধীন। তার বাবার নাম রাকিব। সে তানোর উপজেলার পাঁচন্দর ইউনিয়নের কোয়েলহাট গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয়রা জানান, খবর পেয়ে দুপুর পৌনে ২টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে ভেকু না থাকায় উদ্ধার অভিযান শুরু করা যাচ্ছিল না। সবশেষ ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট এবং ভেকুর সমন্বয়ে উদ্ধার অভিযান চলছে।
ফায়ার সার্ভিসের রাজশাহী জেলার সহকারী পরিচালক দিদারুল আলম বলেন, এখন পর্যন্ত শিশুটি জীবিত আছে বলে মনে হচ্ছে। তাকে অক্ষত উদ্ধারের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে।
সাখাওয়াত হোসেন/এসআর