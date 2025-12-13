কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতির ঢামেকে মৃত্যু
কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন মো. মেহেদী হাসান গাউস (৩০) নামে এক কারাবন্দি। সেখান থেকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুর দুইটার দিকে অচেতন অবস্থায় কারাগার থেকে তাকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মেহেদী হাসানকে হাসপাতালে নিয়ে আসা কারারক্ষী মো. মারুফ জানান, কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে দুপুরে আমরা দ্রুত মেহেদীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসি। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তার মৃত্যু হয়।
তিনি আরও বলেন, মেহেদী হাসান কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতি হিসেবে ছিলেন। তার হাজতি নম্বর ৫০৫৪৬\২৫। বাবা নাম মো. মোস্তফা ফরাজী। তিনি ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানার মরানপুর গ্রামের বাসিন্দা।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।
তিনি আরও জানান, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তার সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
কাজী আল-আমিন/এমএএইচ/