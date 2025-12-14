  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লা সীমান্তে সতর্ক বিজিবি, বিভিন্ন পয়েন্টে তল্লাশি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৬:০৩ এএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
কুমিল্লা সীমান্তে সতর্ক বিজিবি, বিভিন্ন পয়েন্টে তল্লাশি

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ঢাকা-৮ আসনে সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনায় কুমিল্লা সীমান্তে সতর্কতা বৃদ্ধি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এছাড়া সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোতে দ্বিগুণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) রাতে বিজিবির কুমিল্লা-১০ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর আলী এজাজ এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, শুক্রবার দুপুর থেকেই কুমিল্লা সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে টহল বৃদ্ধি করা হয়েছে। কুমিল্লা ও ফেনী এলাকায় ১০৬ কিলোমিটার অংশে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে। যেসব এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশের ঝুঁকি আছে, সেসব এলাকায় স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দ্বিগুণ বিজিবি টহল জোরদার করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারিও।

এ ছাড়াও সমান্তবর্তী সড়কগুলোতে ৩টি চেক পোষ্ট স্থাপন করা হয়েছে। সন্দেহজনক ব্যক্তি ও যানবাহনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এটি অব্যাহত থাকবে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর রাজধানীর বিজয়নগর কালভার্ট রোড এলাকায় প্রচারণা চালানোর সময় দুর্বৃত্তদের গুলিতে আহত হন শরিফ ওসমান হাদি। বর্তমানে তিনি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন।

জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।