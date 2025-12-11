  2. দেশজুড়ে

হাতিয়ার উন্নয়নে সব দলের ঐক্যের বিকল্প নেই: হান্নান মাসউদ

জেলা প্রতিনিধি
নোয়াখালী
প্রকাশিত: ১০:৪৫ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়াকে বাঁচাতে হলে সব দলের ঐক্যের বিকল্প নেই।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেলে নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে শাপলা প্রতীকে দলের মনোনয়ন পেয়ে হাতিয়ার আফাজিয়া বাজারে পথসভায় তিনি এ কথা বলেন।

হান্নান মাসউদ বলেন, বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি-গণঅধিকারসহ যত দল আছে এবং যারা হাতিয়াতে আছে তাদের সবাইকে বলছি আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বীপ হাতিয়াকে বাঁচাবো। আমরা হাতিয়ার লোকজন সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ দ্বীপকে ভূমিদস্যু থেকে বাঁচাবো, জলদস্যু থেকে বাঁচাবো, নদীভাঙন থেকে বাঁচাবো। তাই আমি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে আহ্বান করব- আসেন আমরা সবাই মিলে যাই, সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে হাতিয়াকে বদলাই।

তিনি বলেন, হাতিয়াকে বাঁচাতে হলে দলে দলে লড়াই করা যাবে না, মারামারি হানাহানি করা যাবে না। হাতিয়ার মানুষ যদি নিজেদের মধ্যে আরেকবার সংঘাতে জড়ায় তাহলে হাতিয়ার মানুষের মুক্তি মিলবে না। এখন যে সুযোগ এসেছে সেই সুযোগ আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

এ সময় এনসিপির হাতিয়া উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী শামছুল তিব্রিজ, হাতিয়া উপজেলা যুবশক্তির আহ্বায়ক মো. ইউসুফ রেজা, হাতিয়া উপজেলার ছাত্রশসক্তির আহ্বায়ক নেয়ামত উল্লাহ নিরবসহ এনসিপির কেন্দ্রীয় ও উপজেলা কমিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ইকবাল হোসেন মজনু/এনএইচআর/জেআইএম

