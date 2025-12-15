  2. দেশজুড়ে

ডোম না থাকায় ধানক্ষেতে ছড়িয়ে থাকা কঙ্কাল কুড়ালেন ওসি

প্রকাশিত: ০৮:২৫ এএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জের গৌরারং ইউনিয়ন থেকে একটি কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার সোনাপুর বালিহাটি গ্রামের পাশের ধানক্ষেত থেকে কঙ্কালটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে বালিহাটি গ্রামের পাশের ধানক্ষেতে স্থানীয়রা একটি কঙ্কাল দেখতে পেয়ে সুনামগঞ্জ সদর থানা পুলিশকে জানায়। পুলিশ ও সিআইডি ঘটনাস্থলে গিয়ে কঙ্কালটি উদ্ধার করেন। এসময় শত শত স্থানীয় জনতা উপস্থিত থাকলেও কঙ্কালটি উদ্ধারের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। পরে সদর থানায় কোনো ডোম না থাকায় থানার ওসি মো. রতন শেখ নিজেই ডোমের দায়িত্বে আবির্ভূত হয়ে পুলিশ ও সিআইডি সদস্যদের সহায়তায় কঙ্কাল উদ্ধার করেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সদর থানার ওসি মো. রতন শেখ জাগো নিউজকে বলেন, ধানক্ষেতে একটি কঙ্কাল দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা আমাদের খবর দেয়। আমি নিজেই ঘটনাস্থলে যাই। গিয়ে দেখি চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল মানুষের কঙ্কাল। বয়স খুব বেশি হবে না, ১২-১৪ বছর বয়সের। হয়ত জীবজন্তুর টানা-হিঁচড়ার কারণে চতুর্দিকে ছড়ানো ছিল। কঙ্কালের বিভিন্ন অংশ কুড়িয়ে একত্রিত করেছি। কঙ্কালটি কীভাবে এখানে এলো সেটি তদন্ত করে জানা যাবে। কঙ্কালের ডিএনএ টেস্ট করা হবে। যারা দাবি করবে তাদের সঙ্গে ম্যাচ করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

