সাদিক কায়েম
হাদিকে গুলি করা ব্যক্তিদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম বলেছেন, শরিফ ওসমান হাদিকে যারাই গুলি করেছে তাদেরকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে। এ ঘটনার নেপথ্যে যারা আছে তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ার শহীদ জিয়া মাঠে পিরোজপুর যুব উন্নয়ন সোসাইটির আয়োজনে আন্তর্জাতিক কিরাত সম্মেলনে প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সাদিক কায়েম আরও বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব রাষ্ট্রের নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জুলাই বিপ্লবের পরে আমাদের নাগরিকরা যদি এখনো পর্যন্ত নিরাপদ না হয়ে উঠতে পারে, আমরা নাগরিকদের জন্য যদি নিরাপত্তা ইস্যু না করতে পারি, তাহলে অন্তর্বর্তী সরকারের এটি একটি বিশাল ব্যর্থতা।’
এসময় ওসমান হাদির চিকিৎসা খরচ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বহন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
পিরোজপুর যুব উন্নয়ন সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা ও জামায়াতে ইসলামীর প্রয়াত নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছেলে শামীম সাঈদীর সভাপতিত্বে এবং যুব উন্নয়ন সোসাইটির সভাপতি আফজাল হোসাইন শোয়াইবের সঞ্চালনায় আন্তর্জাতিক কিরাত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম, জামায়াতে ইসলামী পিরোজপুর জেলা আমির অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসাইন ফরিদ, ভান্ডারিয়া উপজেলা আমির মো. আমীর হোসাইন প্রমুখ।
মো. তরিকুল ইসলাম/এসআর