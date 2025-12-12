ফরিদপুরে সড়ক উন্নয়নের ৪০ ড্রাম বিটুমিন লুট
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় মহাসড়কের পাশে কেয়ারটেকারকে বেঁধে সড়ক উন্নয়নের কাঁচামাল ৪০ ড্রাম বিটুমিন লুটের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) ভোরের দিকে ভাঙ্গা-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গা পৌরসভার কৈডুবী রেল ক্রসিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
সড়ক উন্নয়নের বিটুমিনের মূল্য প্রায় ছয় লাখ টাকা। এ ঘটনায় ভাঙ্গা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মেসার্স বিল্লাহ কনস্ট্রাকশনের ম্যানেজার আরিফ হোসেন বলেন, পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন নির্মাণের জন্য রাখা ৭০ ড্রাম বিটুমিন কৈডুবী রেল ক্রসিংয়ের নিকট রাখা হয়। ভোররাতের দিকে ডাকাতদল একটি ট্রাক নিয়ে এসে কেয়ারটেকারকে বেধে ৪০টি ড্রাম বিটুমিন ট্রাকে তুলে নিয়ে চলে যায়। মোবাইলে খবর পেয়ে আমি ও আমাদের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে কেয়ারটেকার রাজ্জাককে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ভাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মশিউর রহমান বলেন, এ ঘটনায় একটি অভিযোগে পেয়েছি। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। পুলিশ কাজ করছে। আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্যে খোয়া যাওয়া বিটুমিন বা কাঁচামাল উদ্ধার করা সম্ভব হবে।
