প্যালেসকে হারিয়ে আর্সেনালকে চাপে রাখলো সিটি

প্যালেসকে হারিয়ে আর্সেনালকে চাপে রাখলো সিটি
ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে আর্লিং হালান্ডের জোড়া গোলে জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। আর ৩-০ ব্যবধানের এই জয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্টস টেবিলের শীর্ষে থাকা আর্সেনালের ওপর চাপ বাড়িয়েছে মানসিটি।
গত শনিবার রাতে উলভস আর্সেনালের বিপক্ষে সমতা ফেরানোয় সিটির শীর্ষে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু শেষদিকে আরও একটি আত্মঘাতী গোল করে উলভস জয় উপহার দিয়ে দিলে স্বস্তি পায় মিকেল আর্তেতার দল।
গতকাল রাতে ম্যাচের শুরুর দিকেই দারুণ একটি সুযোগ তৈরি করে প্যালেস। কিন্তু গোল হয়নি ফিনিশিংয়ের অভাবে। প্যালেস সুযোগ হারালেও বিরতির ৪ মিনিট আগে মাথেউস নুনেসের ব্যাক পোস্ট ক্রসে হেড থেকে গোল করেন আর্লিং হালান্ড। ৪১ মিনিটে সিটি এগিয়ে যায় ১-০ ব্যবধানে।
বিরতি থেকে ফিরে অ্যাডাম ওয়ার্টন গোল করার সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলেন সিটির হয়ে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি বল পোস্টে লেগে ফিরে আসলে। গতবছর ব্ল্যাকবার্ন থেকে সিটিতে যোগ দেওয়ার পর এখন পর্যন্ত কোনো গোলের দেখা পাননি তিনি।
৬৯ মিনিটে রায়ান শেরকি অ্যাসিস্ট করেন ফিল ফোডেনকে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কাটান প্রতিপক্ষের তিন খেলোয়াড়কে। এরপর বল বাড়িয়ে দেন ফোডেনের দিকে। বল পেয়ে বাঁ পায়ের নিয়ন্ত্রিত নিচু শটেব ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সিটির।
হালান্ডের দ্বিতীয় গোলের সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাচে ফেরার প্যালেসের শেষ আশাটুকুও মিলিয়ে যায়। বক্সের ভেতরে একক দৌড়ে ঢুকে পড়া সাভিনিয়োকে থামাতে গিয়ে ডিন হেন্ডারসন ফাউল করে বসেন। রেফারি সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান, আর সেই সুযোগে স্পট কিক থেকে নরওয়েজিয়ান ফরোয়ার্ড গোল করে সিটির জয়ের সিলমোহর লাগান।
আইএন