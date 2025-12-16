ফরিদপুরে ককটেল-বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ যুবক গ্রেফতার
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে ইয়াবা, ককটেল ও বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ শামীম বিন ইসমাইল (২৩) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে যৌথ বাহিনী।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার পৌরসভার মমিন মার্কেট এলাকা সংলগ্ন নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
জানা গেছে, গ্রেফতার শামীম বিন ইসমাইল ওই গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথবাহিনী সোতাশী গ্রামে অভিযান চালিয়ে শামীম বিন ইসমাইলকে গ্রেফতার করে। এ সময় তার কাছ থেকে ৪৯ পিস ইয়াবা, ককটেল ও বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বোয়ালমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, এ ঘটনায় থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিস্ফোরক আইনে পৃথক ধারায় একটি মামলা করা হয়েছে এবং আসামিকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এন কে বি নয়ন/এনএইচআর/জেআইএম