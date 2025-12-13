হাদিকে গুলি: দ্বিতীয় দিনেও দেশজুড়ে বিক্ষোভ-দোয়া

হাদিকে গুলি: দ্বিতীয় দিনেও দেশজুড়ে বিক্ষোভ-দোয়া
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে ও জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে শনিবারও (১৩ ডিসেম্বর) দেশব্যাপী বিক্ষোভ করেছে বিভিন্ন সংগঠন। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে দোয়ার আয়োজন করা হয়।
জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদক, জেলা, উপজেলা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-
মেহেরপুর: কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিকেলে বড় বাজারস্থ বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
পিরোজপুর: বিকেলে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিল নিয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এক সংক্ষিপ্ত পথসভা করেন নেতাকর্মীরা।
মিরসরাই (চট্টগ্রাম): বিকেলে চট্টগ্রাম উত্তর শাখা ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে মিছিল বের হয়। মিছিলটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে। বিক্ষোভ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। এছাড়া ওসমান হাদি ও চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্ল্যাহকে গণসংযোগকালে গুলি করে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি।
শেরপুর: বিকেলে বিক্ষোভ মিছিল করে জেলা বিএনপি। মিছিলটি দলীয় কার্যালয়ে থেকে বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে থানা মোড়ে এসে শেষ হয়। এদিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মূল ফটকের সামনে থেকে জুলাই যোদ্ধা ও শহিদ পরিবার অ্যাকটিভ কমিটির ব্যানারে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে থানা মোড়স্থ শহীদ স্কয়ারে গিয়ে মিছিল শেষ হয়।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: বাদ আসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে ছাত্রশক্তি। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ ছাত্রশক্তির নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
ফেনী: বিকেলে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ফেনী জেলা বিএনপি। ফেনী প্রেসক্লাবের সামনে এ সমাবেশ হয়। এতে বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
কুষ্টিয়া: বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের থানার মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি এনএস রোড, কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে পুনরায় বিক্ষোভ মিছিলটি মজমপুর রেলগেট হয়ে কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেয়। সেখানেও এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে আহত জুলাই যোদ্ধারা দুই দফা কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়ক অবরোধ করেন।
ময়মনসিংহ: দুপুরে দক্ষিণ জেলা বিএনপির উদ্যোগে নগরীর নতুন বাজার এলাকায় দলীয় কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে রেলওয়ে কৃষ্ণচূড়া চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।
বরগুনা: বেলা ১১টার দিকে বরগুনা জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ শেষে প্রেসক্লাব সংলগ্ন সদর রোড এলাকায় গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ): দুপুরে উপজেলার ভুলতা গাউছিয়া গোল চত্বর এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি ইসলামী ছাত্রশিবির। ভুলতা গোল চত্বর থেকে মিছিলটি বের হয়ে ঢাকা সিলেট মহাসড়কের গোলাকান্দাইল গোল চত্বর প্রদক্ষিণ করে ভুলতা এসে পথসভার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
সিরাজগঞ্জ: বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পৌর ভাসানী মিলনায়তন চত্বরে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।
ভৈরব (কিশোরগঞ্জ): সন্ধ্যা ৭টায় এনসিপির ভৈরব উপজেলা শাখার আয়োজনে কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে মশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে ভৈরব দুর্জয় মোড় এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে ভৈরব দুর্জয় মোড়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
কুড়িগ্রাম: দুপুরে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। জেলা বিএনপি কার্যালয় সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ঘুরে শহরের কলেজ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
রাঙ্গামাটি: সকালে শহরের কাঠালতলী বিএনপির দলীয় কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন নেতাকর্মীরা। মিছিলটি শহরের বনরুপা বাজারে ঘুরে দলীয় কার্যালয়ে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলত হয়।
মৌলভীবাজার: বিকেল ৪টায় ভানুগাছ বাজারস্থ কমলগঞ্জ প্রেসক্লাব চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে উপজেলা ও পৌর বিএনপি। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে প্রেসক্লাব চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ হয়।
