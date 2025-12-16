ড. রেজাউল করিম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার বক্তব্যে গোটা জাতিকে অপমান করেছেন
জামায়াতের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ও লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের প্রার্থী ড. মোহাম্মদ রেজাউল করিম বলেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার যেই বক্তব্য রেখেছেন, এই বক্তব্য দিয়ে তিনি গোটা জাতিকে অপমান করেছেন। এই বক্তব্য যদি তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রত্যাহার না করেন তাহলে আগামী দিনে আইনশৃঙ্খলা অবনতির জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।
তিনি বলেন, সিইসি হাদীর প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন, নির্বাচন আসলে এরকম দুই একটা হত্যার ঘটনা ঘটে। এগুলো বলে আপনি গোটা জাতির সঙ্গে তামাশা করেছেন।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে লক্ষ্মীপুর জেলা জামায়াতের আয়োজিত বিজয় র্যালি শুরু পূর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এসব কথা বলেন।
রেজাউল করিম বলেন, জুলাইযোদ্ধাদের অন্যতম সেনানায়ক, রাজপথের লড়াকু সৈনিক হাদিকে যেভাবে গুলি করা হয়েছে, এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে উদ্দেশ করে রেজাউল করিম বলেন, আপনারাও দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হচ্ছেন। অবিলম্বে ফ্যাসিবাদী খুনিদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। এখনো কীভাবে লক্ষ্মীপুরে নির্বাচন কার্যালয়ে বোমা হামলা করে। তার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, ফ্যাসিবাদীরা এখনো সেই নির্বাচনকে ভন্ডুল করবার জন্য ভূমিকা পালন করছে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর-২ (রায়পুর ও সদরের একাংশ) আসনের দলীয় প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমির এসইউ এম রুহুল আমিন ভুঁইয়া, লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর) আসনের প্রার্থী জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি এআর হাফিজ উল্যাহ, সহকারী সেক্রেটারি মহসিন কবীর মুরাদ ও লক্ষ্মীপুর শহর জামায়াতের আমির আবুল ফারাহ নিশান প্রমুখ।
