যশোর-৪
আচরণবিধি ভঙ্গ করে নেতাকর্মীদের শোডাউন, বিএনপির প্রার্থীকে শোকজ
আচরণবিধি ভঙ্গ করে নেতাকর্মীরা শোডাউন করায় যশোর-৪ (বাঘারপাড়া-অভয়নগর ও বসুন্দিয়া ইউনিয়ন) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার টি এস আইয়ুবকে শোকজ করেছেন সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বাঘারপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার ভুপালী সরকার তাকে শোকজ করেন। আগামী দুই দিনের মধ্যে লিখিতভাবে শোকজদের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার টি এস আইয়ুব কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক।
উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, সোমবার বিকেলে বাঘারপাড়া উপজেলার রায়পুর বাজারে মিছিল ও শোডাউন করেন ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা। রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুস সালাম সৌদি ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা মিছিল করেন। মিছিলটি বাজার প্রদক্ষিণ শেষে সংক্ষিপ্ত পথসভার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। এ সময় নেতাকর্মীরা ধানের শীষ ও টিএস আইয়ুবের নামে স্লোগান দেন।
মিছিল ও শোডাউনের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি ভিডিওটি বিএনপির প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার টি এস আইয়ুব নিজেও তার ব্যবহৃত ফেজবুকে শেয়ার করেছেন। শোডাউন ও মিছিলের পর স্থানীয়দের মৌখিক অভিযোগের পর সহকারী রিটার্নিংয়ের ম্যাজিস্ট্রেট অভিযানে যান। তবে আসার আগেই কর্মসূচি শেষ হয়ে যায় নেতাকর্মীদের। পরে জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসকের নির্দেশে সহকারী রিটার্নিং অফিসার আসনটির বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ করেন।
বাঘারপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার ভুপালী সরকার স্বাক্ষরিত শোকজের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে ইসির তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ১৮ অনুযায়ী কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা কোনো প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের পূর্ববর্তী তিন (৩) সপ্তাহ সময়ের আগে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে পারবেন না। কিন্তু জানা যায় যে, আপনি বা আপনার দলের সমর্থকগণ দ্বারা ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ বিকেলে অনুমোদন ব্যতীত বাঘারপাড়া উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নে নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে মিছিল/ শোডাউন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
এমতাবস্থায়, আপনি যেহেতু ৮৮-যশোর-৪ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের সম্ভাব্য প্রার্থী সুতরাং কেন আপনার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার ব্যাখ্যা আগামী দুই (০২) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।’
এই বিষয়ে সহকারী রিটার্নিং অফিসার ভুপালী সরকার বলেন, ‘স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা অভিযানে যাই। কিন্তু তার আগেই কর্মসূচি শেষ করে নেতাকর্মীরা। নির্বাচনি আচারণ বিধিতে রয়েছে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের পূর্ববর্তী তিন সপ্তাহ সময়ের আগে কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করতে পারবেন না প্রার্থীরা। বিএনপির একজন প্রার্থী শোডাউনে না থাকলেও তার নেতাকর্মীরা করেছে। প্রার্থীর পক্ষে শোডাউন করায় আচরণবিধি ভঙ্গ হয়েছে। তাই প্রার্থীকে প্রাথমিক শোকজ করা হয়েছে। শোকজের জবাব সন্তোষজনক না হলেও নিয়ম অনুযায়ী শাস্তির আওতায় আনা হবে।’
এই বিষয়ে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার টি এস আইয়ুবের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।
মিলন রহমান/এফএ/এএসএম