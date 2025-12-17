ভোলায় বিএনপি-জামায়াত সমর্থকদের উত্তেজনা, আহত ৫

ভোলায় বিএনপি-জামায়াত সমর্থকদের উত্তেজনা, আহত ৫
ভোলায় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৫ জন আহত হয়েছেন। এছাড়াও জামায়াত সমর্থকদের ৪-৫টি দোকানে হামলার ঘটনাও ঘটেছে। এরপর যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) রাতে ভোলার সদরের ভেলুমিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভেলুমিয়া বাজার শাখার জামায়াতে ইসলামীর আমির মো. মমিম জানান, সকালের দিকে তারা বিজয় র্যালি বের করেন। এসময় তাদের এক সমর্থকের সঙ্গে বিএনপির এক সমর্থকের বাগবিতণ্ডা হয়। পরে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার রেষ ধরে সন্ধ্যার দিকে বিএনপির নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে জামায়াত সমর্থকের ৫টি দোকানে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। এতে তাদের কয়েকজন সমর্থক আহত হন।
অন্যদিকে ভেলুমিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউনুছ কমান্ডার জানান, সকালে জামায়াতের লোকজন বিএনপির এক কর্মীকে মারধর করে। কিন্তু তারা কিছু বলেনি। সন্ধ্যার দিকে তারা বিজয় মিছিল বের করে ভেলুমিয়া স্কুলের গেটের সামনে গেলে জামায়াতে ইসলামীর লোকজন ইট-পাটকেল ছোড়ে। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়। বিএনপির ৩ জন আহত হয়েছেন। তবে কোনো দোকান ভাঙচুর করা হয়নি।
ভোলা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশসহ যৌথ বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে কোনো পক্ষ থানায় অভিযোগ করেনি।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এফএ/এএসএম