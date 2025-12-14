পোষা কুকুরের কামড়ে আহত নারী, জানাতে গেলে পরিবারের ওপর হামলা

পোষা কুকুরের কামড়ে আহত নারী, জানাতে গেলে পরিবারের ওপর হামলা
নীলফামারীর সৈয়দপুরে পোষা কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন এক নারী। ঘটনাটি কুকুরের মালিককে জানালে উল্টো ভুক্তভোগী পরিবারের ওপর হামলা চালানো হয়েছে।
এরই প্রতিবাদে রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে সৈয়দপুর-পার্বতীপুর মহাসড়ক দুই ঘণ্টা অবরোধ করেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশ এসে একজনকে আটক করলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।
আহত ওই নারীর নাম মুক্তারিনা বেগম (৩২)। তিনি উপজেলার বাঙ্গালীপুর ইউনিয়নের চৌমহনী নয়াপাড়া এলাকার জাহাঙ্গীর আলমের মেয়ে।
মুক্তারিনা সৈয়দপুর বিমানবন্দরের একটি এয়ার কোম্পানির সিকিউরিটি বিভাগে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
স্থানীয়রা জানান, শনিবার সকালে মুক্তারিনা বেগম কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য বাড়ির সামনে সড়কে ভ্যানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এসময় একই এলাকার বাবা জর্দার কোম্পানির মালিক আয়েশা সিদ্দিকা নেপালীর বিদেশি পোষা কুকুর আক্রমণ করে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে পালিয়ে যায়। পরে তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে সৈয়দপুর ১০০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন।
স্থানীয়রা আরও জানান, এ ঘটনা এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগীর পরিবার আয়েশা সিদ্দিকাকে জানাতে গেলে তিনি তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। পরে তিনি কোম্পানির ম্যানেজার আইয়ুর আলীসহ কয়েকজন লোক পাঠিয়ে ভুক্তভোগীর পরিবারের ওপর হামলা চালান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয়রা তাকে গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে পুলিশ গিয়ে ম্যানেজার আইয়ুব আলীকে আটক করলে অবরোধ তুলে নেন। সময় আয়েশা সিদ্দিকা নেপালীসহ পরিবারের অন্য সদস্য পালিয়ে যান।
আহত মুক্তারিনা বেগমের চাচা নুরে আলম বলেন, “ঘটনার পরপরই পরিবারের লোকজন জর্দা ফ্যাক্টরির মালিক আয়েশা সিদ্দিকা নেপালীর কাছে গেলে তিনি তাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেন। তিনি বলেন, ‘আমি প্রয়োজনে আরও হিংস্র প্রাণী পুষবো, সিংহ- কুমির রাখবো। তাতে তোদের কী করার আছে কর’। এ কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে এলাকাবাসী সড়ক অবরোধ করেন।”
সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম জাগো নিউজকে বলেন, ‘আয়েশা সিদ্দিকা, ম্যানেজার আইয়ুব আলীসহ চারজনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতপরিচয় ৩০-৪০ জনকে আসামি করে মামলা করেছে ভুক্তভোগী পরিবার। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আটক আইয়ুব আলীকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।’
আমিরুল হক/এসআর/এএসএম