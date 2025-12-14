ঝালকাঠি
শতাধিক লাউ গাছ কেটে ফেললো দুর্বৃত্তরা, ফসল হারিয়ে দিশেহারা কৃষক
ঝালকাঠির রাজাপুরের তিন কৃষকের জমিতে রোপণ করা শতাধিক লাউ গাছ কেটে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পাশাপাশি এলাকার অন্য কৃষকরা ফসল রক্ষা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার উত্তর পিংড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটায় দুর্বৃত্তরা।
ভুক্তভোগী কৃষক আনোয়ার হোসেনের ছেলে নুর হোসেন জানান, রোববার সকালে পানি দিতে গিয়ে দেখেন তার খেতের লাউ গাছের গোড়া কেটে ফেলা হয়েছে। তিনি বলেন, গাছগুলো পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে। ছোট-বড় প্রায় ৪০টি লাউ পরে কেটে নিতে হয়েছে। এ ঘটনায় আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে।
একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন একই এলাকার জুয়েল এবং তাওহীদ। তাদের খেতেও একইভাবে লাউ গাছ কেটে ফেলা হয়েছে।একসঙ্গে তিন কৃষকের ফসলের এমন সর্বনাশ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার অন্যান্য কৃষকরা।
স্থানীয়রা জানান, এমন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের কারণে কৃষকরা তাদের ফসল রক্ষা নিয়ে গভীর শঙ্কায় রয়েছেন। লাউসহ ফসলের এই ক্ষতি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ নয়, বরং কৃষক জীবনের উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।
স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এমন ধরনের ঘটনা যেন পুনরায় ঘটতে না পারে, সেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তারা অভিযোগ করেছেন, এ ধরনের কাজ শুধু কৃষকের ক্ষতি করছে না, বরং এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কও সৃষ্টি করছে।
উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ইব্রাহিম ও আবির হোসেন বলেন, ঘটনাটি অমানবিক এবং অত্যন্ত দুঃখজনক। কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা যথাসাধ্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা এবং পরবর্তী ফসল রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
রাজাপুর থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল মালেক জানান, লাউ খেতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
