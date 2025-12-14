‘বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ছিল জাতিকে পঙ্গু করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র’

‘বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ছিল জাতিকে পঙ্গু করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র’
বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিন বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ছিল একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। একটি জাতিকে পঙ্গু করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো তার মেধাকে ধ্বংস করা। কেননা, একটি জাতির উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সুন্দরভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মেধা ও যোগ্য নেতৃত্ব।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেলে কুমিল্লা নগরীর কান্দিরপাড়ে দলীয় কার্যালয়ে বিএনপির উদ্যোগে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়ার অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, সেই উপলব্ধি থেকেই পরিকল্পিতভাবে জহির রায়হান থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সাংবাদিকসহ অসংখ্য মেধাবী মানুষকে ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছিল। এত বড় ক্ষতির পরও বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে—এটাই এই জাতির শক্তি ও সম্ভাবনার প্রমাণ।
আমিন উর রশিদ ইয়াছিন বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন শুধু কথায় নয়- তিনি নিজ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। সেদিন পুরো বাঙালি জাতি পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এক পর্যায়ে দখলদার বাহিনী বুঝতে পেরেছিল, এ দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের আকাঙ্ক্ষা আর দমিয়ে রাখা যাবে না, এই দেশে তাদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তখনই তারা নীলনকশা অনুযায়ী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়—এ দেশের মেধাবী মানুষদের নির্মূল করার জন্য।
নতুন প্রজন্মের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আজকের তরুণ প্রজন্ম তোষামোদ, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার রাজনীতি পছন্দ করে না। গত ১৭ বছর ধরে তারা মিথ্যা রাজনীতির বুলি শুনে ক্লান্ত। তারা আর ফাঁকা আশ্বাস শুনতে চায় না। তারা চায় সৎ, যোগ্য ও নৈতিক নেতৃত্ব। তারা বিশ্বাস করে, রাজনীতি কোনো ব্যবসা নয়, রাজনীতি হতে হবে জনসেবা ও মানুষের কল্যাণের মাধ্যম। আগামী দিনের সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলার মতো নেতৃত্বের দিকেই নতুন প্রজন্ম তাকিয়ে আছে।
সদর দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এস এ বারী সেলিমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক শফিউল আলম রায়হান, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক সৈয়দ মেরাজ, দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক ধীমান প্রমুখ।
জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে/এএসএম