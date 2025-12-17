  2. দেশজুড়ে

ওরসের খিচুড়ি নিয়ে বাগবিতণ্ডা, কিল-ঘুষিতে চিকিৎসক নিহত

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:০১ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
গাইবান্ধায় মাজারের ওরস মাহফিলের পোড়া খিচুড়ি দেওয়ার অভিযোগে বাগবিতণ্ডায় প্রতিপক্ষের কিল-ঘুষিতে এক হোমিও চিকিৎসক নিহত হয়েছেন। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার শ্রীপুর মাজারের শখের বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আহমেদ আলী (৫০) গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের নয়ন সুখ গ্রামের মৃত আপিল উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, মঙ্গলবার রাতে গাইবান্ধা সদর থানার মালীবাড়ী ইউনিয়নের মুর্শিদের বাজারের মাজার থেকে মাহফিলের খিচুড়ি নিহত আহমেদ আলীকে দেন ওই এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে রেনু আহমেদ ও তার ভাই মনু মিয়া। বুধবার সকালে আহাদ আলী তার হোমিও ওষুধের দোকানের সামনে রেনু ও মনুকে দেখতে পান। এসময় আহমেদ আলী তাকে খাওয়ার অযোগ্য পোড়া খিচুড়ি দেওয়ার অভিযোগ তোলেন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে রেনু ও মনুর এলোপাথাড়ি ঘুষিতে আহমেদ আলী তার ওষুধের দোকানের সামনেই লুটিয়ে পড়েন। অবস্থা বেগতিক দেখে রেনু ও মনু পালিয়ে যান। স্থানীয়রা আহমেদ আলীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

সুন্দরগঞ্জ থানার ওসি তাজুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে।

