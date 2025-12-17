শাহরুখের ‘পাঠান ২’ সিনেমায় দেখা যাবে দক্ষিণী তারকাকে

শাহরুখের ‘পাঠান ২’ সিনেমায় দেখা যাবে দক্ষিণী তারকাকে
টানা ফ্লপের ধারাবাহিকতা কাটিয়ে ২০২৩ সালে ‘পাঠান’সিনেমার হাত ধরে স্বমহিমায় ফিরেছিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। মুক্তির পর বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল সিনেমাটি। রুপালি পর্দায় শাহরুখের কণ্ঠে ‘জিন্দা হ্যায়’ সংলাপ শুনে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের উচ্ছ্বাস আজও স্মরণীয়। সেই সময় থেকেই দর্শকের প্রশ্ন একটাই-কবে আসছে ‘পাঠান ২’?
এরই মধ্যে জানা গেছে, সিনেমাটির চিত্রনাট্যের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করে ফেলেছেন আদিত্য চোপড়া। সব ঠিক থাকলে আগামী বছর, অর্থাৎ ২০২৬ সালের শুরুতেই সিনেমাটি ফ্লোরে যাওয়ার কথা। এর মধ্যেই নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে- ‘পাঠান ২’-এ নাকি অভিনয় করতে চলেছেন দক্ষিণী সুপারস্টার জুনিয়র এনটিআর। সেই হলে পর্দায় দুই সুপারস্টারের মুখোমুখি লড়াই দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন দর্শকরা।
যদিও এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খোলেননি সিনেমার সঙ্গে যুক্ত কেউই। তবে যশরাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের এই ছবি ঘিরে এমনিতেই উত্তেজনা তুঙ্গে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, জুনিয়র এনটিআরকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে কাস্ট করার ভাবনা রয়েছে, যা নাকি শাহরুখ খানের চরিত্রের সমতুল্য হবে। এই গুঞ্জন সামনে আসতেই দুই তারকার অনুরাগীদের মধ্যে প্রত্যাশা আরও বেড়েছে।
শাহরুখ খান ও জুনিয়র এনটিআর
সম্প্রতি দুবাইয়ে শাহরুখ খানের নামে নির্মিত এক বাণিজ্যিক বহুতলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চ থেকেই ‘পাঠান ২’ নির্মাণের ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর থেকেই সিনেমাটি নিয়ে জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে।
জানা গেছে, ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই ‘পাঠান ২’র চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন আদিত্য চোপড়া। প্রায় দেড় বছরের বেশি সময় লেগেছে চিত্রনাট্য চূড়ান্ত করতে। কারণ, নির্মাতারা সিকুয়েলটিকে শুধু আগের সিনেমার ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখতে চাননি। যশরাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সকে আরও বিস্তৃত ও আকর্ষণীয় করে তোলাই ছিল তাদের লক্ষ্য।
আরও পড়ুন:
২৭ বছর পর আবারও ‘বর্ডার’র গর্জন, টিজারে যুদ্ধক্ষেত্রে সানি দেওল
‘ধুরন্ধর’দেখে অক্ষয় খান্নার প্রশংসায় আমিশা
প্রথমে শোনা গিয়েছিল, ‘পাঠান’র কাহিনি যিনি লিখেছিলেন, তিনিই সিকুয়েলের গল্প লিখছেন। তবে পরে জানা যায়, পুরো বিষয়টি নিজে হাতে নিয়েছেন আদিত্য চোপড়া। আগের ছবিকেও ছাপিয়ে যেতে সময় নিয়ে, বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেই তিনি চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন। এই পুরো প্রক্রিয়ায় নিয়মিতভাবে শাহরুখ খানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন আদিত্য। আর শোনা যাচ্ছে, চিত্রনাট্য শুনে বেশ উচ্ছ্বসিত কিং খান।
এমএমএফ