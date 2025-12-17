টাঙ্গাইলে পুলিশের বিশেষ অভিযান, ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ১৮

টাঙ্গাইলে পুলিশের বিশেষ অভিযান, ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ১৮
টাঙ্গাইলে গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান চালিয়ে একাধিক মামলার আসামিসহ ১৮ দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেফতার করেছেন পুলিশ। মঙ্গলবার থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত জেলাজুড়ে এ অভিযান চালানো হয়।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইল জেলা পুলিশ গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে।
পুলিশ জানায়, দেশজুড়ে চলমান বিশেষ অভিযান ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ এর আওতায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মী রয়েছেন।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- আমজাদ হোসেন (৫৫), ফেরদৌস আলম পাহাড়ী (৪৫), শরীফ হোসেন (২৫), নাসির উদ্দিন (৪৭), সৈয়দা তানিয়া ইসলাম (৪৫), তারিফুল ইসলাম (৩৭) ফজলুল হক (৫০), আব্দুল হোসেন (৩২), মো. রাসেল (২৩) ওয়াদুদ রহমান শাহীন (৫১), এম. এ. হাকিম তালুকদার (৫৫), হৃদয় আহমেদ (২৮), মো. শামীম (৪৬), তাহসিন হোসেন আলীফ (২০), তপু মন্ডল (২২), মো. জুয়েল (২৫), রিপন মিয়া (৫০) মিনহাজ উদ্দিন (৫০)
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৯, দ্য পেনাল কোড, ১৮৬০, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এবং দি এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯০৮-এর বিভিন্ন ধারায় একাধিক মামলা রয়েছে। মামলাগুলোতে সংঘবদ্ধ সহিংসতা, হামলা, মারধর, গুরুতর জখম, হত্যাচেষ্টা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাঁদাবাজি, বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/এমএস