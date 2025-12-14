  2. দেশজুড়ে

হবিগঞ্জে অপারেশন ডেভিল হান্টের গ্রেফতার ৮

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
হবিগঞ্জে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ অভিযানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৮ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পুলিশ সুপার মোছা. ইয়াছমিন খাতুন জানান, যে কোনো ধরনের নাশকতা রুখতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। আসন্ন নির্বাচন নির্বিঘ্ন করতে পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছে। অভিযানকালে আট ডেভিলকে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রয়েছে।

পুলিশ জানায়, রোববার পৃথক মামলায় গ্রেফতার করা হয় হবিগঞ্জ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ‍্যক্ষ ভাদৈ গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ আলী চিশতী, বাহুবল উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের বারো আউলিয়া গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে আব্দুল কদ্দুছ এবং নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দি ইউনিয়নের মিঠাপুর গ্রামের জিতু মিয়ার ছেলে মঈনুল ইসলাম হেবলুকে।

আব্দুল করিম বাহুবল উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মিরপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য। হেবলু আউশকান্দি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। এছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে আব্দুল কদ্দুছ এবং মঈনুল ইসলাম হেবলুকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/আরএইচ/এএসএম

