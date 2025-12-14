  2. দেশজুড়ে

গাজীপুর-২

বিলবোর্ড-পোস্টার নিজেই অপসারণ করলেন বিএনপি প্রার্থী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৫৩ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত গাজীপুর-২ আসনের প্রার্থী এবং গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম. মঞ্জুরুল করিম রনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে নগরী থেকে তার সব বিলবোর্ড ও পোস্টার অপসারণ করেছেন।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকালে টঙ্গী ও গাজীপুর শহরে তার নামে বিভিন্ন স্থানে টানানো বিলবোর্ড, ফেস্টুন ও পোস্টার নিজ হাতে অপসারণ করেন।

বিকাল ৪টার দিকে তিনি গাজীপুরে রাণী বিলাশ মনি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থেকে অপসারণ অভিযান শুরু করেন। এ সময় দলীয় নেতাকর্মীরা তার সঙ্গে ছিলেন। এম. মঞ্জুরুল করিম রনি মহানগরীর বিভিন্ন জায়গায় জুলাই আন্দোলনের সময় আঁকা পুরাতন বা মুছে যাওয়া গ্রাফিতি নতুনভাবে করে দেওয়ার উদ্যোগ নেবেন বলে জানান তিনি।

উল্লেখ, সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে বিএনপির মনোনয়ন লাভের আগে ও পরে দলীয় নেতাকর্মীরা তার নামে নগরজুড়ে বিপুল পরিমাণ বিলবোর্ড, ফেস্টুন ও পোস্টার টানানো হয়। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন থেকে এসব উচ্ছেদ করার নির্দেশনা দিলে প্রার্থী ও তার কর্মীরা এসব বিলবোর্ড ও ফেস্টুন উচ্ছেদ অভিযানে নামেন।

মো. আমিনুল ইসরাম/কেএইচকে/এএসএম

