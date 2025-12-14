  2. দেশজুড়ে

মোংলায় অবৈধ যান চলাচল বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মোংলা (বাগেরহাট)
প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
অবৈধ যান চলাচল বন্ধের দাবিতে মোংলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেলে এ কর্মসূচি পালন করে মোংলা পোর্ট পৌরসভা ভ্যান ও রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন।

বিকেলে শ্রমকল্যাণ সড়কের নিজস্ব কার্যালয় থেকে বের হওয়া বিক্ষোভ মিছিল পৌর শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে শহরের চৌধুরীর মোড়ে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশে।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ভ্যান-রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আবদুস সালাম ব্যাপারী ও সাধারণ সম্পাদক হাওলাদার শহিদুল ইসলাম।

বক্তারা বলেন, বেপরোয়া ইজিবাইক চাপায় শহরের শ্রমিক সংঘের সামনে শনিবার বিকেলে নিহত হয় বিএনপি কর্মী মাকসুদুর রহমান হারুন। এছাড়াও প্রায় অবৈধ যানে নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। সেই সঙ্গে শহরে লেগে থাকছে যানজট। তাই পৌর শহরে এসব অবৈধ যান চলাচল বন্ধের দাবি জানান বক্তারা।

আবু হোসাইন সুমন/আরএইচ/এএসএম

