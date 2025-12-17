  2. আইন-আদালত

হত্যাচেষ্টা মামলায় এমপি পদপ্রার্থী কাইয়ুমের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০২ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
হত্যাচেষ্টা মামলায় এমপি পদপ্রার্থী কাইয়ুমের জামিন/ছবি-সংগৃহীত

আত্মসমর্পণ করে কদমতলী থানার একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় জামিন পেয়েছেন ঢাকা-১১ আসনের বিএনপির মনোনীত এমপি পদপ্রার্থী ড. এম এ কাইয়ুম।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান শুনানি শেষে তার জামিন মঞ্জুর করেন। কাইয়ুমের আইনজীবী সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ২০১৫ সালের কদমতলী থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় আজ আদালতে আত্মসমর্পণ করেন ড. এম এ কাইয়ুম। পরে তার পক্ষে জামিন আবেদন করা হলে শুনানি শেষে আদালত তা মঞ্জুর করেন।

জামিন পেয়ে ড. এম এ কাইয়ুম বলেন, ‘বিগত স্বৈরাচারী সরকার অসংখ্য গায়েবি মামলা দিয়েছিল। গত তিনদিনে সার্চ দিয়ে আরও দুটি মামলা বের হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমার সময় মামলার বর্ণনাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। সে কারণে গায়েবি মামলা থাকা সত্ত্বেও আদালতে এসে জামিন চেয়েছিলাম। আদালত আমার জামিন মঞ্জুর করেছেন।’

