এবার ভূমিকম্পে কাঁপলো সৌদি আরব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৭ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
এবার ভূমিকম্পের আঘাতে কেঁপে উঠেছে সৌদি আরব। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে আঘাত হানা ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৪ দশমিক ৩।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় দিবাগত রাত ২টা ১১ মিনিটে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয় বলে জানিয়েছে দেশটির ন্যাশনাল সেন্টার অব মিটিওরোলজি (এনসিএম)। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তি হয় ভূগর্ভের ৫০ কি.মি গভীরে। খবর খালিজ টাইমসের।

তবে এনসিএম এর ন্যাশনাল সিজমিক নেটওয়ার্ক জানিয়েছে, এ সময় সংযুক্ত আরব আমিরাতে কোনো কম্পন অনুভূত হয়নি।

সবশেষ চলতি বছরের এপ্রিলে সৌদিতে ভূমিকম্প হয়েছিল। তখন সৌদি আরবের পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরাতেও ৪ দশমিক তিন মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হয়। ওই সময় এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, অ্যারাবিয়ান গাল্ফ অঞ্চলে ভূগর্ভের পুরোনো ফাটলগুলোর নড়াচড়ার কারণেই ভূমিকম্প হয়েছে। ফাটলগুলোর অবস্থানের পরিবর্তন হয় অ্যারাবিয়ান প্লেটের সঙ্গে ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষের কারণে।

