বান্দরবানে সাবেক মন্ত্রি বীর বাহাদুরের বাসভবনে আগুন
ইনকিলাব মঞ্চের শরিফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উ শৈ সিংয়ের বাসায় অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ১টার দিকে বান্দরবান সদরের রাজার মাঠ এলাকার সাবেক মন্ত্রী বীর বাহাদুরের বাসভবনে এ অগ্নিসংযোগ করা হয়।
এর আগে রাত সাড়ে ১২টার দিকে বান্দরবান শহরের ট্রাফিক মোড় এলাকায় হাদি হত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন স্লোগান দেয় এক দল বিক্ষুব্ধ জনতা। পরে বিক্ষোভ মিছিলটি স্থানীয় রাজার মাঠ এলাকায় অবস্থান নেয়। সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শনের এক পর্যায়ে বীর বাহাদুর উ শৈ শিংয়ের বাসায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের প্রচেষ্টায় আগুন ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
নয়ন চক্রবর্তী/জেএইচ