নারায়ণগঞ্জে পুকুরে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জে পুকুরে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তারা দুজন সহোদর। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বন্দরের মুছাপুর ইউনিয়নের গোবিন্দকুল এলাকার একটি পুকুরে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত দুই শিশু হলো- রাজধানী হাজারীবাগ ঝাউলাঠি চৌরাস্তা এলাকার ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী খলিল মিয়ার ছেলে আশিক (১২) ও আরিয়ান (১০)। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল রাতে পুকুর থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।
নিহতের মামাতো ভাই রোহান বলেন, দুপুরে পরিবারসহ ফুপুর বাড়িতে বেড়াতে এসে বিকেলে ব্যাডমিনটন খেলে শরীরে বালু থাকায় তারা তিনজন মিলে পুকুরে গোসল করতে নামে। এসময় আশিক ও আরিয়ান সাঁতার না জানায় পানিতে তলিয়ে যায়।
পরে রোহান বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি জানালে স্থানীয়রা পুকুর থেকে সন্ধ্যায় আরিয়ানকে মৃত উদ্ধার করে। একই সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল রাতে আশিকের মরদেহ উদ্ধার করে।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মুক্তার আশরাফ উদ্দিন বলেন, সন্ধ্যার দিকে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবার বাদী হয়ে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করবে। বিনা ময়নাতদন্তে তাদের দাফন করা হবে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এমএন