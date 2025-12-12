নুরুল হক নুর
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অংশীদারদের সংসদে থাকা গুরুত্বপূর্ণ
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও সাবেক ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, আগামীতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অংশীজনদের সংসদে থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, সেক্ষেত্রে এককভাবে জোট গঠনের সম্ভাবনা না থাকলেও শেষ পর্যন্ত একটি সমন্বিত জোট অথবা আসন সমন্বয় করা হবে।
শুক্রবার (১১ ডিসেম্বর) রাত ৯টায় পটুয়াখালীর গলাচিপার বকুলবাড়িয়া ইউনিয়নে নির্বাচনি পথসভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
ভিপি নুর অভিযোগ করেন, যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা না করেই বিএনপি ২৭২ আসনে এককভাবে প্রার্থী দেওয়ায় শরিকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।
তিনি বলেন, পূর্বে সমঝোতা ও সমন্বয় করে আন্দোলন-সংগ্রাম করা হয়েছিল। সেখানে বিএনপি জাতীয় সরকার গঠনের ঘোষণা দিয়েছিল। কাজেই, বিএনপির সঙ্গে বসে যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের ন্যায্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; যাতে আগামী নির্বাচনে তাদের প্রত্যেকের প্রতিনিধি জাতীয় সংসদে থাকতে পারে।
নুর বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা চলছে, আমাদের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদকসহ সহ-সভাপতি উপস্থিত আছেন। আমি এলাকায় থাকায় ফোনে আমার মতামত জানিয়েছি। আমরা চাই যুগপৎ আন্দোলনের এই শরিক ছাড়াও জামায়াতসহ ৮ ও এনসিপি তারা সবাই যেন সংসদে যেতে পারে। সে বিষয়ে একটি ভূমিকা নিতে হবে যুগপৎ আন্দোলনের সংগঠনগুলোকে এবং সেখানে বিএনপিকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে, কারণ আগামীতে একটি স্থিতিশীল সরকার এবং রাষ্ট্র গঠনের জন্য।
তিনি আরও বলেন, সরকার তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে জনমনে একটি স্বস্তি এসেছে। বিদেশি বন্ধু রাষ্ট্রগুলো, সহযোগী সংস্থার মাঝে আস্থাও তৈরি হয়েছে। এই ঐতিহাসিক নির্বাচন আগামীর ঐতিহাসিক সংসদ। আপনারা জানেন, এই সংসদ একই সঙ্গে দুটি দায়িত্ব পালন করবে, জাতীয় সংসদের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রথম ছয় মাস সংবিধান সংস্কার সভা হিসেবে কাজ করবে। কাজেই আমরা প্রত্যাশা করি, আগামী নির্বাচনের জুলাইয়ে সব অংশীদার নির্বাচনে থাকবে।
এদিকে পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা-গলাচিপা) আসনের জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি থেকে এখন পর্যন্ত কাউকে নমিনেশন না দেওয়ায় এই আসনের বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি জোটের সঙ্গে কোনো সমন্বয় হলেও দল যদি এই আসন ছেড়ে দেয় তারপরও তিনি এককভাবে নির্বাচন করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।
