নীলফামারীতে তিন ইটভাটাকে সাড়ে ৩ লাখ টাকা জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৪২ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
নীলফামারীতে অনুমতি ছাড়া মাটি ব্যবহার ও আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তিনটি ইটভাটাকে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার কুন্দপুকুর ইউনিয়নের জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ অভিযান চলে।

অভিযানে দিনা ব্রিকস, সেলিম ব্রিকস ও রাবেয়া ব্রিকসে জরিমানা করা হয়। এছাড়া দিনা ও সেলিম ব্রিকসের কিলন ভাঙা হয় এবং কাঁচা ইট ধ্বংস করা হয়।

জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানজীর ইসলাম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, আইন লঙ্ঘনের কারণে দিনা ব্রিকস থেকে ১ লাখ, সেলিম ব্রিকস থেকে ২ লাখ ও রাবেয়া ব্রিকস থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

