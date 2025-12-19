  2. দেশজুড়ে

ফেনী-৩ আসনে মনোনয়নপত্র নিলেন মিন্টু ও তার ছেলে তাজওয়ার

প্রকাশিত: ০৯:০৩ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
আবদুল আউয়াল মিন্টু এবং তার ছোট ছেলে তাজওয়ার এম আউয়াল

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ফেনীর তিনটি আসনে ছয়জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এদের মধ্যে ফেনী-৩ (দাগনভূঞা ও সোনাগাজী) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু এবং তার ছোট ছেলে তাজওয়ার এম আউয়াল।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ফেনী জেলা প্রশাসক মনিরা হক এ তথ্য জানান।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, ফেনী-১ (পরশুরাম, ফুলগাজী ও ছাগলনাইয়া) আসনে একমাত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত অ্যাডভোকেট এস এম কামাল উদ্দিন, ফেনী-২ (ফেনী সদর) আসনে বিএনপির অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন (ভিপি জয়নাল) ও জামায়াতের অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূইয়া এবং ফেনী-৩ (দাগনভূঞা ও সোনাগাজী) আসনে বিএনপির প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু, তার ছোট ছেলে তাজওয়ার এম আউয়াল ও এনসিপির মোহাম্মদ আবুল কাশেম।

এরমধ্যে আবদুল আউয়াল মিন্টু ও তার ছেলের একই আসনে মনোনয়ন সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকে মনে করছেন, মিন্টু নির্বাচন নাও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ছেলে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে ভোটে অংশ নিতে পারেন।

দেশের ক্রীড়াঙ্গনের প্রাচীন সংগঠন আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাজওয়ার মোহাম্মদ আউয়াল। তিনি বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টুর ছোট ছেলে এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সাবেক সহ-সভাপতি ও বিএনপি নেতা তাবিথ আউয়ালের ছোট ভাই।

মিন্টুর বাবা সফি উল্যাহ দুইবার উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন। তার ছোট ভাই উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আকবর হোসেন দুইবার দাগনভূঞা পৌরসভার মেয়র ছিলেন। চাচা মো. ইয়াছিন ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

