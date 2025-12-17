  2. দেশজুড়ে

সেন্টমার্টিনে ট্রলিং জালসহ ১৬ জেলেকে আটক

প্রকাশিত: ০২:১৮ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
সেন্টমার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপে অবৈধ আর্টিসানাল ট্রলিং বোট ও ট্রলিং জালসহ ১৬ জেলেকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকালে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) মধ্যরাত ১টার দিকে কোস্ট গার্ড জাহাজ সবুজ বাংলা কর্তৃক সেন্টমার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান চলাকালীন উক্ত এলাকা থেকে ১টি অবৈধ আর্টিসানাল ট্রলিং বোট জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে জব্দ বোটে তল্লাশি করে প্রায় ৩ কোটি টাকা মূল্যের ১২টি ট্রলিং জালসহ ১৬ জন জেলেকে আটক করা হয়।

জব্দ জাল, আর্টিসানাল ট্রলিং বোট ও আটক জেলেদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়।

সিয়াম-উল-হক আরও বলেন, মৎস্য সম্পদ রক্ষায় কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

