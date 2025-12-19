প্রিন্স
নির্বাচন বানচালের মাস্টারপ্ল্যান হিসেবেই হামলা চালানো হচ্ছে
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, নির্বাচন বানচালের মাস্টারপ্ল্যানের অংশ হিসেবে শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়েছিল। হাদির মৃত্যু সংবাদের পর প্রথম আলো, ডেইলি স্টার অফিস, ছায়ানট ভবন, নিউএজ সম্পাদক নুরুল কবির ও বিভিন্ন স্থানে সহিংস হামলাসহ দেশব্যাপী সহিংস হামলা নির্বাচন বানচালসহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাস্টারপ্ল্যানের প্রজেক্ট। এই সুযোগে তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে বাঁধা সৃষ্টি করাও এই প্রজেক্টের উদ্দেশ।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুরে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের দুধকুড়া গ্রামে হাজং সম্প্রদায়ের নবান্ন উৎসব ‘দেউলী উৎসব’ উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রিন্স বলেন, পতনের পর পালিয়ে যাওয়া ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠী ও দেশে উত্থান হওয়া উগ্রবাদী গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে নির্বাচন বানচালের উদ্দেশে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। তারা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া হাউজে আক্রমণ চালিয়ে বহির্বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ উগ্রবাদীদের কবলে চলে গেছে। দেশবাসীকে বোঝাতে চায়- দেশে নির্বাচনের কোনো পরিবেশ নাই।
তিনি বলেন, শুধু মিডিয়া হাউজ নয়, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, মাজার, সাংস্কৃতিক উৎসবে বাঁধা প্রদান করে তারা উদারনৈতিক রাষ্ট্রীয় চরিত্রকে পাল্টে দিতে চায়। যেমনটি আওয়ামী লীগ জোর করে ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে দেশের মালিকানা জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল এবং দেশের গণতান্ত্রিক ও মানবিক চরিত্র গুম করেছিল।
তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সরকারের নীরবতা, নির্লিপ্ততা ও ভ্রান্ত নীতি আধিপত্যবাদী, ফ্যাসিবাদী ও উগ্রবাদী গোষ্ঠীকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে উৎসাহিত ও সুযোগ করে দিচ্ছে। গতকাল মিডিয়া হাউসে হামলার সময় পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নীরব ভূমিকা সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সরকার এর দায় এড়াতে পারবে না।
তিনি বলেন, এই ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরেই বিএনপি শহীদ মিনারে যায় নাই। ওসমান হাদিকে গুলি করার মতো নৃশংস ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নাই। এজন্য অমরা তার সংগঠনের সঙ্গে সহমর্মিতা ও সংহতি জানিয়েছি। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে এই ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়ে এই ঘটনার জন্য প্রথমে সু-কৌশলে বিএনপির ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা চালানো হয়, ব্যর্থ হয়ে ওসমান হাদির মৃত্যুর পর পরিকল্পিতভাবে সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ করেছে।
