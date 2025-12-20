  2. দেশজুড়ে

ধানের শীষে ভোট করার ঘোষণা দিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
পদ ছেড়ে ঝিনাইদহ-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকালে শৈলকূপা উপজেলা বিএনপি আয়োজিত ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির রুহের মাগফেরাত ও বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে তিনি এ ঘোষণা দেন।

মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘২৮ তারিখে পদ (অ্যাটর্নি জেনারেল) থেকে ফিরে এসে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিব। আমি এমপি হতে চাই এলাকার উন্নয়ন ও সন্ত্রাস মুক্ত শৈলকূপা গড়ার জন্য।’

অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘আমরা ধানের শীষে ভোট করব। বিএনপির শীর্ষ পর্যায় থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেরকমই জানানো হয়েছে। আগামী ২৮ তারিখ থেকে আমি চব্বিশ ঘণ্টা আপনাদের নিয়ে ভোটের মাঠে কাজ করব। আমি চব্বিশ ঘণ্টা আপনাদের সঙ্গে থাকব।’

তিনি বলেন, ‘একটি দলের নারী কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জান্নাতের টিকিট বিক্রি করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। আমরা বিশ্বাস করি কেয়ামতের ময়দানে ফয়সালা হবে কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু ভোটের আশায় একটি বিশেষ দল জান্নাতের টিকিট বিক্রি করছে, এটা কুফরি। আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, সবাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের এ ধারণা দূর করে দেবেন।’

এ সময় উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন বাবর ফিরোজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান তুর্কি, সহ-সাধারণ সম্পাদক বাবলু মোল্লা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এম শাহজাহান/আরএইচ/জেআইএম

