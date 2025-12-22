যবিপ্রবি সাংবাদিক সমিতির সভাপতি রুহুল, সম্পাদক সাদী
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (যবিপ্রবিসাস) ৬ষ্ঠ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক আমার সংবাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি রুহুল আমিন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন দ্য এশিয়ান এজের প্রতিনিধি শেখ সাদী ভূঁইয়া।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালকের কক্ষে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনা শেষে বিকাল সাড়ে ৩টায় ফলাফল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনে সাতটি পদের বিপরীতে মোট চৌদ্দ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
এসময় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মজিদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসেন আল মামুন। তারা প্রতিনিধি নির্বাচনের এ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে আগামীতেও এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।
নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক নয়া দিগন্তের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মোস্তফা গালিব, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে দৈনিক যুগান্তরের প্রতিনিধি তানভীর খন্দকার, কোষাধ্যক্ষ পদে দ্য ডেইলি সানশাইনের মো. রকিবুল হাসান তারেক, প্রচার, প্রকাশনা ও দপ্তর সম্পাদক পদে দৈনিক জনকণ্ঠের মো. ইমরান হোসেন এবং কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রিপোর্ট একাত্তরের রোকাইয়া।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক ড. মো. রাফিউল হাসান। নির্বাচন কমিশনার ছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রক্টরের প্রতিনিধি হিসেবে ড. মো. হামিদুর রহমান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য কর্মকর্তা মো. নাজমুল হোসাইন।
গত ১৪ ডিসেম্বর যবিপ্রবিসাস নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রকাশ, ১৫ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১৭ ডিসেম্বর ১২টা মনোনয়ন ফরম বিতরণ, ১৭ ডিসেম্বর দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়া হয়। এছাড়া ২০ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহার ও বিকেল ৩টায় প্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়।
