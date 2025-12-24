ফুটপাতে পিঠা বিক্রেতাকে আয়কর রিটার্নের নোটিশ!

ফুটপাতে পিঠা বিক্রেতাকে আয়কর রিটার্নের নোটিশ!
বরিশাল নগরীর কাশীপুর চৌমাথা এলাকার এক ফুটপাতে পিঠা বিক্রি করেন তন্নী আক্তার (৩০)। ওই বিক্রেতাকে আয়কর রিটার্ন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে কর অঞ্চল বরিশাল অফিস। গত ১০ ডিসেম্বর দেওয়া নোটিশে তন্নী আক্তারকে পরবর্তী ২২ দিনের মধ্যে কর অঞ্চল অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়। তন্নী বরিশাল নগরীর বর্ধিত এলাকা কাশীপুর চৌমাথার গণপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।
জানা গেছে, অভাবের সংসারে প্রতিদিন চৌমাথা বাজারে ফুটপাতে চিতই পিঠা বিক্রি করেন তন্নী আক্তার। পাশে বসে তার মা বিক্রি করেন ভাপা পিঠা। তন্নীর স্বামী সুমন হাওলাদার একই বাজারে ভ্যানগাড়িতে স্বল্পমূল্যের পোশাক বিক্রির ব্যবসা করেন। পাশেই তাদের ঝুপড়ি ঘর।
তন্নীর স্বামী সুমন জানান, চলতি মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে তার স্ত্রীকে স্থানীয় ডাক অফিস থেকে ফোন দিয়ে জানানো হয়, তার একটি চিঠি আছে। তিনি গিয়ে স্ত্রীর চিঠিটি সংগ্রহ করেন। বাড়ি ফিরে একজনকে দিয়ে চিঠি পড়িয়ে জানতে পারেন তাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বরিশাল সার্কেল-১৪ এর সহকারী কর কমিশনার সালমা জাহান আঁখি স্বাক্ষরিত চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, করদাতা হিসেবে তন্নীকে ৩০/০৬/২০২৪ তারিখ সমাপ্ত বর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে হবে। নোটিশ অনুসারে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে কর আইন অনুযায়ী কর আরোপ ও দণ্ড আরোপের বিধান রয়েছে বলেও সতর্ক করা হয়।
সরেজমিনে দেখা গেছে, তন্নী ও তার মা চৌমাথা বাজারে একটি ওষুধের দোকানের সামনে বসে পিঠা বিক্রি করেন। সেই দোকানি জাকির মাতুব্বর বলেন, ‘ওরা দিন আনে দিন খায়। শীত শুরুর এক মাস আগে পিঠা বিক্রি শুরু করেছে। এখন যদি ওদের আয়কর দিতে হয় তাহলে ভিক্ষা করতে হবে।’
তন্নীকে নোটিশদাতা সহকারী কর কমিশনার সালমা জাহান আঁখি বলেন, কারো জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে ই-টিআইএন খোলা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া বাধ্যতামূলক। তন্নীর জাতীয় পরিচয়পত্রে ই-টিআইএন আছে, বিধায় তাকে নোটিশ করা হয়েছে। তার কোনো আপত্তি থাকলে উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন সাপেক্ষে ই-টিআইএন বাতিল করা হবে। তন্নী যোগাযোগ করলে কর অফিস এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
এ ব্যাপারে তন্নী বলেন, প্রতিদিন পিঠা বিক্রি হয় ৭০০ থেকে ৮০০ টাকার। একটা সাপ্তাহিক ও একটা মাসিক কিস্তি দিই। কর কী জিনিস এটাই জানি না!
তন্নী আরও বলেন, জমি নিয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মামলা আছে। মামলার কাগজপত্রের সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি দিয়েছি। সেটা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষরা আমার নামে ই-টিআইএন করতে পারে।
শাওন খান/এফএ/এএসএম