রাতে ৯ ভারতীয়কে পুশইন বিএসএফের, ভোরে পুশব্যাক

রাতে ৯ ভারতীয়কে পুশইন বিএসএফের, ভোরে পুশব্যাক
কুড়িগ্রামের সীমান্তে নারীসহ ৯ ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে পুশইন করেছে বিএসএফ। তবে বিজিবি দাবি, পুশইন করা ব্যক্তিদের ওই পথে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
বিজিবি ও সীমান্তবাসী সূত্রে জানা গেছে, জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার কেদার ইউনিয়নের ঢলুয়াবাড়ী সীমান্ত দিয়ে মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) মধ্যরাতে তিনজন নারীসহ মোট ৯ ভারতীয় নাগরিককে পুশইন করে বিএসএফ। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) ভোরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসে ওই ইউনিয়নের সাহেবেরখাষ এলাকায় বিভিন্ন সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় গোলের হাট ও কচাকাটা বাজার থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটকদের মধ্যে ভারতের আসাম রাজ্যের বঙ্গাইগাঁও জেলার জুবিগোবা থানার মালেগড় এলাকার শাহার আলী জানান, ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে তাদের নিয়ে এসে রাতের আধাঁরে কাঁটাতার পাড় করে দেয় বিএসএফ। তাদের দলে নারীসহ ৯ জন ছিলেন।
বিজিবির কুড়িগ্রাম ২২ ব্যাটলিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মাহবুব-উল-হক জানান, পুশইন করা ব্যক্তিরা সীমান্তেই ছিলেন। তাদের ওই পথে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে বিএসএফের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।
