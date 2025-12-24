যশোর-৩ আসনে অমিতের পক্ষে বিএনপির মনোনয়ন সংগ্রহ

যশোর-৩ আসনে অমিতের পক্ষে বিএনপির মনোনয়ন সংগ্রহ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যশোর-৩ (সদর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অনিন্দ্য ইসলাম অমিতের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশেক হাসানের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
এসময় জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম, জেলা ইমাম পরিষদের সিনিয়র সহসভাপতি আবদুল মান্নান, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি দীপংকর দাস রতন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌসী বেগম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
যশোরের জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আশেক হাসান জানান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ রাখতে প্রশাসন প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে।
