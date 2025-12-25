  2. দেশজুড়ে

যশোর-১ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন নুরুজ্জামান লিটন

প্রকাশিত: ০৩:৫৯ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
যশোর-১ (শার্শা) আসনে বিএনপি থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন শার্শা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লিটন।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান জহির ও মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থী নুরুজ্জামান লিটন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সই করা একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে নুরুজ্জামান লিটনকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান জহির বলেন, ‌‘দল থেকে চূড়ান্ত মনোনয়নের চিঠি নুরুজ্জামান লিটনকে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে দলীয় প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে।’

মনোনয়ন পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় নুরুজ্জামান লিটন বলেন, ‘দল থেকে আমাকে চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে একাধিক প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতে পারে—এটি আগেই জানানো হয়েছিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আমাকে মনোনয়ন দেওয়ায় দলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।’

