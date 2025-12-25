  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কক্সবাজার
প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
দুই যুগ পর ইউপি চেয়ারম্যানের পদ ছাড়লেন জামায়াত নেতা
এমপি পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করছেন জামায়াত নেতা অধ্যক্ষ নুর আহমদ আনোয়ারী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে টানা প্রায় দুই যুগের (২২ বছর) ইউপি চেয়ারম্যানের পদ ছাড়লেন কক্সবাজার জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ নুর আহমদ আনোয়ারী।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করে উখিয়া-টেকনাফ নিয়ে গঠিত কক্সবাজার-৪ আসনে জামায়াত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তিনি।

টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইমামুল হাফিজ নাদিমের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র নিয়ে নুর আহমদ আনোয়ারী বলেন, ‌‘এক টানা ২২ বছর দায়িত্বে ছিলাম। আমি আমার হোয়াইক্যংবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ। তারা আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন তা অতুলনীয়। আমি তাদের প্রতি ঋণী। ইনশাআল্লাহ নতুন এই যাত্রায় অতীতের মতো তারা আমার পাশে থাকবেন।’

২০০৩ সালে প্রথমবার নির্বাচিত হয়ে টানা চার মেয়াদে ইউপি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আনোয়ারী। আওয়ামী লীগের গত ১৮ বছরেও তিনি বারবার জয় পেয়ে চেয়ারম্যান হয়ে স্বর্ণপদক জেতেন। এবারই প্রথম সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন আনোয়ারী।

এই আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন চারবারের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক হুইপ শাহজাহান চৌধুরী। এরইমধ্যে তিনিও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

সায়ীদ আলমগীর/এসআর/এমএস

