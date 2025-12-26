  2. দেশজুড়ে

মেঘনায় লঞ্চ সংঘর্ষ: ঝালকাঠি ঘাট থেকে অ্যাডভেঞ্চার-৯ আটক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:২৮ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে যাত্রীবাহী দুই লঞ্চের সংঘর্ষের ঘটনায় ঝালকাঠিগামী এমভি অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চকে আটক করেছে ঝালকাঠি জেলা পুলিশ। এসময় লঞ্চটির চারজন কর্মীকেও হেফাজতে নেওয়া হয়।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঝালকাঠি লঞ্চঘাটে পৌঁছানোর পর লঞ্চটি আটক করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জনসভায় অংশ নিতে ঝালকাঠি বিএনপির একাংশ নেতাকর্মী অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চে করে ফিরছিলেন। একই সময় ভোলার ঘোষেরহাট থেকে এমভি জাকির সম্রাট-৩ লঞ্চটি ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসছিল। বৃহস্পতিবার রাত ২টার পর চাঁদপুরের হাইমচর এলাকা অতিক্রম করার সময় নদীতে ঘন কুয়াশার কারণে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষে দুই লঞ্চের একাধিক যাত্রী হতাহত হন। অনানুষ্ঠানিকভাবে সাতজনের মৃত্যুর খবর শোনা গেলেও ঝালকাঠি পুলিশ কিংবা বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ এখনো হতাহতের সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি।

ঘটনায় ঝালকাঠিগামী অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চের সামনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহতদের উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঝালকাঠি লঞ্চঘাটে জেলা পুলিশ ও নৌপুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

ঝালকাঠি জেলা পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান বলেন, সম্রাট-৩ লঞ্চের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার-৯ এর সংঘর্ষ হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যে অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চের দোষের বিষয়টি সামনে আসায় এটিকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এসআর/এএসএম

