বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বাড়ির সীমানা বিরোধের জেরে এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলা বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের নতুনপাড়া এ ঘটনা ঘটেছে।
নিহত নবিউল হক ওই এলাকার সিরাজুল হকের ছেলে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে প্রতিবেশী সুমনের স্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ।
নিহতের ছোট মেয়ে সাজেদা আক্তার জানান, প্রতিবেশী সুমনের পরিবারের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিন ধরে সীমানা নিয়ে বিরোধ চলছিল। শুক্রবার সকালে নবিউল হক নামাজ পড়ে হাঁটাহাঁটি করার সময় সুমন তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। একপর্যায়ে সুমন ও তার স্ত্রী মিলে বৃদ্ধের ওপর হামলা চালায়।
সাজেদা অভিযোগ করেন, হামলাকারীরা ইট দিয়ে আমার বাবার মাথা থ্যাঁতলে দেয়। আমাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা এসে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আমার বাবাকে যারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করেন তিনি।
সীতাকুণ্ড মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহিনুল ইসলাম বলেন, কীভাবে মারা গেছে এই বিষয়ে জানি না। কিন্তু এই ঘটনায় জড়িয়ে থাকার অপরাধে সুমনের স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সুমন পলাতক রয়েছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের পরে জানা যাবে সঠিক তথ্য।
এম মাঈন উদ্দিন/কেএইচকে/এএসএম