শত্রুতার বিষে মরলো পুকুরের সব মাছ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে শত্রুতার জেরে বিষ প্রয়োগ করে পুকুরের সব মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। এতে ভুক্তভোগী মৎস্য চাষি চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার মায়ানী ইউনিয়নের মধ্যম মায়ানী গ্রামের মালপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষি আলি রাজা চৌধুরী জানান, সকালে পুকুরে মাছ ভেসে উঠতে দেখে বিষয়টি নজরে আসে। পুকুরে রুই, কাতাল, মৃগল, কালিবাউস, বিগহেড ও তেলাপিয়াসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করা করেছি। বিষ প্রয়োগের ফলে প্রায় সব মাছ মারা যায়। এতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও জানান, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে দুর্বৃত্তরা রাতের আঁধারে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করতে পারে বলে তার ধারণা। এতে তিনি চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

এ বিষয়ে মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন জানান, পুকুরে বিষ ঢেলে মাছ নিধনের বিষয়ে কেউ থানায় কোনো অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

