১৪ ঘণ্টা পর চাঁদপুর থেকে সব রুটে লঞ্চ চলাচল শুরু

প্রকাশিত: ১০:২০ এএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
১৪ ঘণ্টা পর চাঁদপুর থেকে সব রুটে লঞ্চ চলাচল শুরু

ঘন কুয়াশার কারণে ১৪ ঘণ্টা পর চাঁদপুর থেকে সব রুটে লঞ্চ চলাচল শুরু হয়েছে। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিআইডব্লিউটিএ চাঁদপুরের উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) বাবু লাল বৈদ্য।

এর আগে শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাজধানীর সদরঘাটসহ সারাদেশের নৌপথে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়। হঠাৎ করে লঞ্চ চলাচল বন্ধ হওয়ায় চাঁদপুর নৌঘাটে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। অনেক যাত্রী ঘাটে এসে লঞ্চ না পেয়ে ফিরে গেছেন।

বিআইডব্লিউটিএ চাঁদপুরের উপপরিচালক বাবু লাল বৈদ্য বলেন, আবহাওয়া অধিদপ্তরের সতর্কবার্তার ভিত্তিতে ঘন কুয়াশার কারণে নৌপথে যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীতে কুয়াশার ঘনত্ব কমে যাওয়া চাঁদপুর থেকে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে চাঁদপুর-ঢাকাসহ সবরুটে লঞ্চ চলাচল শুরু হয়েছে।

