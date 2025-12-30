  2. দেশজুড়ে

ভোলার ৪ আসনে ৩১ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ১১:৩৪ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ভোলার ৪ আসনে ৩১ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলার চারটি আসনে ৩১ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

ভোলা-১ (সদর)

এ আসনে বিএনপির প্রার্থী গোলাম নবী আলমগীর, বিজেপির প্রার্থী আন্দালিব রহমান পার্থ, জামায়াতের প্রার্থী মো. নজরুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. ওবায়দুর রহমান, জাতীয় পার্টি প্রার্থী আকবর হোসাইন, গণঅধিকার পরিষদের (জিওপি) মো. আইনুর রহমান জুয়েল, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) মো. মিজানুর রহমান, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের মো. আশ্রাফ আলী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করেছেন মো. রফিজুল হোসেন।

ভোলা-২ (বোরহানউদ্দিন-দৌলতখান)

এ আসনে বিএনপির মো. হাফিজ ইব্রাহীম, জাতীয় পার্টির অ্যাডভোকেট মো. জাহাঙ্গীর আলম রিন্টু, জামায়াতের মো: ফজলুল করিম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. আব্দুস সালাম, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মো. মোকফার উদ্দিন চৌধুরী, আমজনতার মো. আলাউদ্দিন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন মো. জাকির হোসেন খন্দকার, মহিবুল্ল্যাহ খোকন ও তাছলিমা বেগম।

ভোলা-৩ (লালমোহন-তজুমদ্দিন)

এ আসন থেকে বিএনপির হাফিজ উদ্দিন আহমদ, জাতীয় পার্টির মো. কামাল উদ্দিন, ইসলামী আন্দোনের মো. মোসলেহ উদ্দিন, গণঅধিকার পরিষদের (জিওপি) আবু তৈয়ব, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির মো. নিজামুল হক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন মো. রহমাত উল্লাহ।

ভোলা-৪ (চরফ্যাশন-মনপুরা)

এ আসন থেকে বিএনপির মো. নুরুল ইসলাম নয়ন, জাতীয় পার্টির মো. মিজানুর রহমান, জামায়াতের মো. মোস্তফা কামাল, ইসলামী আন্দোলনের মো. মোকাররম মো. কামাল উদ্দিন, জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এলডিএম) আবুল কালাম, আমজনতার মো. জামাল উদ্দিন রুমী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন মো: রফিকুল ইসলাম।

সোমবার রাতে তথ্য নিশ্চিত করে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ডা. শামীম রহমান।

জুয়েল সাহা বিকাশ/এএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।