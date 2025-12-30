ভোলার ৪ আসনে ৩১ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

ভোলার ৪ আসনে ৩১ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলার চারটি আসনে ৩১ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
ভোলা-১ (সদর)
এ আসনে বিএনপির প্রার্থী গোলাম নবী আলমগীর, বিজেপির প্রার্থী আন্দালিব রহমান পার্থ, জামায়াতের প্রার্থী মো. নজরুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. ওবায়দুর রহমান, জাতীয় পার্টি প্রার্থী আকবর হোসাইন, গণঅধিকার পরিষদের (জিওপি) মো. আইনুর রহমান জুয়েল, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) মো. মিজানুর রহমান, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের মো. আশ্রাফ আলী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করেছেন মো. রফিজুল হোসেন।
ভোলা-২ (বোরহানউদ্দিন-দৌলতখান)
এ আসনে বিএনপির মো. হাফিজ ইব্রাহীম, জাতীয় পার্টির অ্যাডভোকেট মো. জাহাঙ্গীর আলম রিন্টু, জামায়াতের মো: ফজলুল করিম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. আব্দুস সালাম, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মো. মোকফার উদ্দিন চৌধুরী, আমজনতার মো. আলাউদ্দিন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন মো. জাকির হোসেন খন্দকার, মহিবুল্ল্যাহ খোকন ও তাছলিমা বেগম।
ভোলা-৩ (লালমোহন-তজুমদ্দিন)
এ আসন থেকে বিএনপির হাফিজ উদ্দিন আহমদ, জাতীয় পার্টির মো. কামাল উদ্দিন, ইসলামী আন্দোনের মো. মোসলেহ উদ্দিন, গণঅধিকার পরিষদের (জিওপি) আবু তৈয়ব, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির মো. নিজামুল হক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন মো. রহমাত উল্লাহ।
ভোলা-৪ (চরফ্যাশন-মনপুরা)
এ আসন থেকে বিএনপির মো. নুরুল ইসলাম নয়ন, জাতীয় পার্টির মো. মিজানুর রহমান, জামায়াতের মো. মোস্তফা কামাল, ইসলামী আন্দোলনের মো. মোকাররম মো. কামাল উদ্দিন, জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এলডিএম) আবুল কালাম, আমজনতার মো. জামাল উদ্দিন রুমী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন মো: রফিকুল ইসলাম।
সোমবার রাতে তথ্য নিশ্চিত করে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ডা. শামীম রহমান।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এএইচ/জেআইএম