বাগেরহাটের সব আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী
বাগেরহাটের চার আসনে দুই ভাইসহ ৩২ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকাল ৫টা পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তর ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তরে তারা মনোনয়ন দাখিল করেন। তাদের মধ্যে দলীয় ২৫ ও স্বতন্ত্র ৭ জন রয়েছেন। তবে সব আসনেই বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী রয়েছে।
বাগেরহাট-১ (চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট) আসনে বিএনপি মনোনীত কপিল কৃষ্ণ মন্ডল, মো. মশিউর রহমান খান (জামায়াত), মুজিবুর রহমান শামীম (ইসলামী আন্দোলন), মো. মামুনুল হক (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস), এমডি সামসুল হক (মুসলিম লীগ), আবু সবুর শেখ (বাংলাদেশ মুসলিম লীগ), মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (এবি পার্টি), স.ম গোলাম সরোয়ার (জাতীয় পার্টি) মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
এই আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বাগেরহাট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ এইচ সেলিম ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শেখ মাসুদ রানা। এছাড়া সাবেক জাতীয় পার্টি নেতা এস এম মুশফিকুর রহমান স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
বাগেরহাট-২ (সদর ও কচুয়া)
এ আসনে বিএনপির ব্যারিস্টার শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন, জামায়াতের শেখ মঞ্জুরুল হক রাহাদ, ইসলামী আন্দোলনের শেখ আতিয়ার রহমান, খেলাফত মজলিসের বালী নাসির ইকবাল, এলডিপির মো. হাসান ইমাম লিটু, বাংলাদেশ খেলাফত মসজিসের মাও. রমিজ উদ্দিন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
তবে এ আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন আপন দুই ভাই ও জেলা বিএনপির সাবেক দুই সভাপতি বাগেরহাট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ এইচ সেলিম এবং বাগেরহাট জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান সমন্বয়ক এম এ সালাম।
বাগেরহাট-৩ (মোংলা-রামপাল)
এ আসনে বিএনপির শেখ ফরিদুল ইসলাম, জামায়াতের মো. আব্দুল ওয়াদুদ শেখ, ইসলামী আন্দোলনের শেখ জিল্লুর রহমান, এনসিপির মোল্লা রহমাতুল্লাহ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. জুলফিকার হোসেন, জাতীয় সমাজ তান্ত্রিক দলের (জেএসডি-রব) মো. হাবিবুর রহমান মাস্টার মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এ আসনে বিএনপির বিদ্রোহী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বাগেরহাট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ এইচ সেলিম।
বাগেরহাট-৪ (মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)
এ আসনে বিএনপির সোমনাথ দে, জামায়াতের মো. আব্দুল আলীম, ইসলামী আন্দোলনের মো. ওমর ফারুক, জাতীয় পার্টির সাজন কুমার মিস্ত্রি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মো. আব্দুল লতিফ খান মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এ আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বাগেরহাট জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য কাজী খায়রুজ্জামান শিপন।
নাহিদ ফরাজী/এএইচ/এমএস