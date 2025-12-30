নারায়ণগঞ্জের ৩ আসনে ১১ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

নারায়ণগঞ্জের ৩ আসনে ১১ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জ-৩ (সোনারগাঁ-সিদ্ধিরগঞ্জ) সংসদীয় আসনে বিএনপি ও জামায়াতসহ মোট ১১ প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দিনব্যাপী মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষদিন পর্যন্ত তারা নির্বাচন কমিশনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে- বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নান, বাংলাদেশ জামায়াতের ইসলামীর প্রার্থী মো. ইকবাল হোসাইন ভূঁইয়া, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিএনপির সাবেক সাংসদ অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম ও সাবেক সংসদ মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী গোলাম মসিহ,গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী অঞ্জন দাস, গণঅধিকার পরিষদের মো. ওয়াহিদুর রহমান মিল্কী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের মুহাম্মদ শাহজাহান, জনতার দলের আব্দুল করীম মুন্সি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আতিকুর রহমান নান্নু মুন্সী, এবি পার্টির আরিফুল ইসলাম।
উল্লেখ্য, এ আসনে ১৭জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও ১১জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করে।
