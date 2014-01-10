ইরানের হামলা

দুবাইয়ের বিমানবন্দর ও বুর্জ আল আরব হোটেল ক্ষতিগ্রস্ত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ এএম, ০১ মার্চ ২০২৬
দুবাইয়ের বিমানবন্দর ও বুর্জ আল আরব হোটেল ক্ষতিগ্রস্ত
দুবাইয়ের বিমানবন্দর ও বুর্জ আল আরব হোটেল ক্ষতিগ্রস্ত/ ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুবাইয়ের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং বিখ্যাত বুর্জ আল আরব হোটেল।

দুবাইয়ের মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, বিমানবন্দরে চারজন আহত হয়েছেন। এক্স প্ল্যাটফর্মে তারা জানায়, দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামান্য ক্ষতি হয়েছে, যা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।’

পরে তারা নিশ্চিত করেছে, একটি ড্রোনও ধ্বংস করা হয়েছে এবং এর ধ্বংসাবশেষ বুর্জ আল আরব হোটেলের বাইরের অংশে সামান্য আগুনের সৃষ্টি করেছে।

দুবাই মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় পর্যটন ও বাণিজ্য কেন্দ্র এবং এর বিমানবন্দর বিশ্বের ব্যস্ততম ভ্রমণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে একটি। বুর্জ আল আরব হোটেল ১৯৯৯ সালে চালু হয় এবং এটি দ্রুত দুবাইয়ের বিলাসবহুল প্রতীক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। শনিবার শহরের কৃত্রিম পাম জুমেইরা দ্বীপে আরেকটি হোটেলের কাছেও আগুনের ঘটনা ঘটে।

সূত্রগুলো বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে, রাতের ইরানি হামলায় বিমানবন্দরের একটি টার্মিনাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আবুধাবি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জায়েদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক এশীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন এবং সাতজন আহত হয়েছেন।

দুবাই মিডিয়া অফিসের একটি আলাদা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জেবেল আলি বন্দরের একটি ঘাটও আকাশে হামলা প্রতিহত করার ধ্বংসাবশেষের কারণে আগুনে আক্রান্ত হয়েছে।

সূত্র: রয়টার্স
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।