থার্টিফার্স্ট নাইটে এবারও কক্সবাজারে থাকছে না উন্মুক্ত আয়োজন

সায়ীদ আলমগীর
প্রকাশিত: ০৬:৫১ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত/ফাইল ছবি

বুধবারের সূর্যটি পশ্চিমাকাশে ‘ডুবে’ যাওয়ার মধ্য দিয়ে বিদায় হবে ২০২৫ সালের। শুরু হবে নতুন বছরের সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষার পালা। ৩১ ডিসেম্বর রাতে ২০২৬ সালকে স্বাগত জানিয়ে পালন করা হবে থার্টিফার্স্ট নাইট।

তবে, বিগত বছর ছয়েকের মতো এবারও থার্টিফার্স্ট নাইট উদযাপন নিয়ে সৈকতের বেলাভূমি বা উন্মুক্ত কোনো স্থানে আয়োজন থাকছে না কক্সবাজারে। কিন্তু পর্যটনের স্বার্থে নিয়মরক্ষায় তারকা হোটেল ওশান প্যারাডাইজ, বেস্ট ওয়েস্টার্ন হেরিটেজ, গ্রিন নেচার, সায়মন বিচ রিসোর্ট ও কক্স-টু-ডেসহ বেশ কিছু হোটেল নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ইনডোর প্রোগ্রাম আয়োজন করছে। তবে নিয়মরক্ষায় হোটেলের অতিথি, বিদেশি পর্যটক এবং বিশেষ মেহমান বাদে এসব অনুষ্ঠানে অন্যদের শরিক হওয়ার কোনো উপায় থাকছে না।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোকের কারণে অনেকে অনুষ্ঠান সীমিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

পর্যটন সংশ্লিষ্টদের মতে, প্রতিবছর থার্টিফার্স্ট নাইট উদযাপন উপলক্ষে পর্যটন নগরী কক্সবাজার লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। বিগত দেড় দশক এমন চিত্রই দিয়েছে সৈকতের বেলাভূমি। এবারও থার্টিফার্স্ট এবং বছরের শেষ সূর্যাস্ত দেখতে কক্সবাজার সৈকত ও আশপাশের পর্যটন এলাকায় অতিথি ও স্থানীয় মিলিয়ে কয়েক লাখ পর্যটক-দর্শণার্থীর সমাগমের আশা পর্যটন সংশ্লিষ্টদের। তবে, কোনো আয়োজন না থাকায় এবারের থার্টিফার্স্ট নাইট বা নতুন বর্ষ বরণকেও ‘প্রাণহীন’ বলে উল্লেখ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

জেলা প্রশাসনের পর্যটন সেলের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আজিম খান জানান, বেশ কয়েকটি হোটেল নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ইনডোর প্রোগ্রাম করার অনুমতি নিয়েছে। 

ট্যুর অপারেটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব কক্সবাজার (টুয়াক) এবং কক্সবাজার ট্যুরিস্ট ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে থার্টিফার্স্ট নাইট উৎসবের আগেই বিজয় দিবস, বড়দিন ও শীতকালীন ছুটিকে উপলক্ষ্য করে কক্সবাজার পর্যটকে ভরে গেছে। পর্যটকরা সমানতালে প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, শাহপরীর দ্বীপ, ইনানী, হিমছড়ি, চকরিয়ার ডুলাহাজারা বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, মহেশখালীর আদিনাথসহ পুরো জেলার পর্যটন স্পটে ভিড় জমাচ্ছেন। পর্যটক আকৃষ্ট করতে সাজানো রয়েছে সব স্থান। ইংরেজি নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে কয়েক লাখ পর্যটকের মিলন ঘটতে পারে। সৈকত তীরের প্রায় ৫০০ হোটেল-মোটেল-গেস্ট হাউজে আগাম বুকিং আছে। এ ধারাবাহিকতা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের।

তারকা হোটেল ওশ্যান প্যারাডাইসের পরিচালক আবদুল কাদের মিশু বলেন, ‘কক্সবাজারে বিশ্বমানের পর্যটন বিকাশে আমরা শুরু থেকেই বাংলা নববর্ষ, থার্টিফার্স্ট নাইটসহ নানা দিবসকে পর্যটকদের কাছে উপভোগ্য করে তুলি। পর্যটক চাহিদার কারণে এবারো বলরুমে ইনহাউজ গেস্টদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ডিজে পার্টির আয়োজন থাকছে। নিরাপত্তার কারণে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আয়োজন সীমিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।’

বেস্ট ওয়েস্টার্ন হেরিটেজের বিপণন ও রিজারভেশন প্রধান শামীম হাসান রনি জানান, অতীতের মতো নিয়মরক্ষায় তারকা শিল্পীদের নিয়ে অভ্যন্তরীণ অতিথিদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে।

সেন্টমার্টিনের তরুণ ব্যবসায়ী আবদুল মালেক বলেন, ‘থার্টিফার্স্ট নাইট উদযাপনে অতীতে ৭-৮ হাজার পর্যটক দ্বীপে অবস্থান করতেন। তখন নতুন বছরকে বরণ ভালোই জমতো। কিন্তু গত দুই বছরের মতো ধরাবাঁধা দুই হাজার পর্যটক আগমন করতে পারে। ফলে, নতুন বছর আমাদের জন্য বাড়তি কোনো বিনোদন আনছে না।’

কক্সবাজারের পুলিশ সুপার এএনএম সাজেদুর রহমান জানান, থার্টিফার্স্ট নাইট ও বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১০টি স্পটে তল্লাশি পোস্ট, সাতটি বিশেষ টিম, একাধিক মোবাইল ফোর্স নিয়ে বিশেষ নিরাপত্তা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

জেলা পুলিশের ফোকাল পয়েন্ট অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অলক বিশ্বাস বলেন, রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী থার্টিফার্স্ট নাইট উদযাপনে কোনো আতশবাজি, পটকা ফোটানো বা কোনো উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠানও করা যাবে না। পাশাপাশি রাত ১২টার পর উচ্চস্বরে মাইক কিংবা সাউন্ড বাজানো নিষেধ। এটা নিশ্চিত করতে পুলিশ তৎপর রয়েছে।

ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার রিজিয়ন প্রধান অতিরিক্ত ডিআইজি আপেল মাহমুদ বলেন, পর্যটক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। অতীত সময়ের মতো বছরের শেষ সময় এবং থার্টিফার্স্ট নাইট উপলক্ষে বিপুল পর্যটক উপস্থিতি মাথায় রেখে বাড়তি নিরাপত্তা বলয়ের ছক এঁকে আমরা মাঠে রয়েছি।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক মো. আ. মান্নান বলেন, নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পর্যটকরা চাইলে গভীর রাত পর্যন্ত বিচে অবস্থান করতে পারবেন। এসময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বেশ কয়েকটি টিম মাঠে থাকবে। বেশ কয়েকটি তারকা হোটেল নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ অতিথিদের জন্য অনুষ্ঠান করতে অনুমতি নিয়েছে। 

