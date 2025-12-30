  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ঝালকাঠির দুই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ২৫ জন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝালকাঠির দুটি সংসদীয় আসনে মোট ২৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

জেলায় দুটি সংসদীয় আসন রয়েছে—ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) এবং ঝালকাঠি-২ (ঝালকাঠি সদর-নলছিটি)। এর মধ্যে ঝালকাঠি-১ আসনে ১৫ জন এবং ঝালকাঠি-২ আসনে ১০ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. মমিন উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ঝালকাঠি-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী রফিকুল ইসলাম জামাল, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ড. ফয়জুল হক, ইসলামী আন্দোলনের ইব্রাহীম আল হাদী, এনসিপির মাহমুদা আলম মিতু, লেবার পার্টির মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, স্বতন্ত্র (বিএনপি) গোলাম আজম সৈকত, জাতীয় পার্টির কামরুজ্জামান খান, জাতীয় পার্টির (জেপি) এনামুল ইসলাম রুবেল, জাসদ (জেএসডি) সোহরাব হোসেন, স্বতন্ত্র (বিএনপি) মঈন আলম ফিরোজী, জনতা দলের জসিম উদ্দিন তালুকদার, গণঅধিকার পরিষদের শাহাদাত হোসেন, জাতীয় পার্টির (জেপি) মাহিবুল ইসলাম মাহিম, স্বতন্ত্র (বিএনপি নেতা) কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান এবং স্বতন্ত্র (বিএনপি) সাব্বির আহমেদ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

ঝালকাঠি-২ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো, জামায়াতে ইসলামীর শেখ নেয়ামুল করিম, ইসলামী আন্দোলনের সিরাজুল ইসলাম সিরাজী, এবি পার্টির শেখ জামাল হোসেন, জাতীয় পার্টির এম এ কুদ্দুস খান, জাসদ (জেএসডি) মাসুদ পারভেজ, গণঅধিকার পরিষদের মাইনুল ইসলাম সাগর, স্বতন্ত্র প্রার্থী নুরুদ্দীন সরদার, স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ রাজ্জাক আলী এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টির ফোরকান হোসেন।

