  2. দেশজুড়ে

এনসিপির প্রার্থী মাহমুদা মিতুকে হত্যার হুমকির অভিযোগ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ০৯:৩৫ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
এনসিপির প্রার্থী মাহমুদা মিতুকে হত্যার হুমকির অভিযোগ

ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী ডা. মাহমুদা আলম মিতুকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে নিজের ফেসবুক আইডিতে এক দীর্ঘ পোস্টের মাধ্যমে তিনি এই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেন।

ওই পোস্টে ডা. মিতু দাবি করেন, একটি নির্দিষ্ট নম্বর থেকে নিয়মিতভাবে তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তিনি লেখেন, প্রতিদিনই নতুন করে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে এবং পুড়িয়ে বা কুপিয়ে হত্যার মতো হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

পোস্টে তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিষয়টি এতদিন প্রকাশ না করলেও রাজনৈতিক জোটে যুক্ত হওয়া ও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানাজানি হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চরিত্র হননের চেষ্টা শুরু হয়েছে। তিনি দাবি করেন, বানোয়াট ও উদ্ভট গল্প তৈরি করে সামাজিকভাবে হেয় করার অপচেষ্টা চলছে।

ডা. মাহমুদা আলম মিতু তার পোস্টে জানান, তিনি নিজে এসব হুমকিতে বিচলিত নন এবং তার সমর্থকদেরও আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে সবার কাছে দোয়া চান তিনি।

এ বিষয়ে রাতে জাগো নিউজকে ডা. মাহমুদা আলম মিতু বলেন, এর আগেও আমি একাধিকবার হুমকির মুখে পড়েছি। তবে মনোনয়নপত্র দাখিলের পর এই প্রথম নতুন করে এমন হত্যার হুমকি পেয়েছি। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

এ বিষয়ে রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান।

(ফেসবুক আইডি পোস্ট লিংক) link

কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।